Polizei warnt vor fiesem Trick – Mann bekleckert in Bern Rentner mit Sauce und raubt sie aus Am Dienstag wurden zwei ältere Leute in Bern und Wabern Opfer eines Mannes, der eine dreiste Masche anwendete: Er bekleckerte seine Opfer mit Sauce, half beim Reinigen der Kleider – und bestahl sie dabei.

Die Funkstrasse in Wabern: Hier wurde ein älterer Mann am Dienstag Opfer des «Saucen-Tricks»: Foto: Screenshot/Google Streetview

Gleich zwei Personen wurden am Dienstag in der Region Bern Opfer einer besonders dreisten Diebstahl-Masche:

Ungefähr um 16.30 Uhr war eine ältere Frau mit einem Rollator auf der dem Streichelzoo Dählhölzli gegenüberliegenden Uferseite in Bern unterwegs. Plötzlich wurde sie auf dem Fussweg von einem unbekannten Mann mit einer roten Sauce bekleckert.

Bereitwillig half der Mann daraufhin, den Fleck wieder von den Kleidern der Frau zu wischen. Dabei verwickelte er sie in ein Gespräch. Gleichzeitig versuchte er offenbar, in die Handtasche auf dem Rollator zu greifen. Als die Frau dies bemerkte, wehrte sie sich, worauf der Mann sich aus dem Staub machte.

Gleichentags um etwa 17.45 Uhr folgte ein Unbekannter einem älteren Mann in ein Gebäude an der Funkstrasse in Wabern und beschmierte diesen dort mit einer roten Sauce. Auch hier bot der Unbekannte an, bei der Reinigung zu helfen.

Der Täter stahl seinem Opfer Wertsachen und flüchtete dann in unbekannte Richtung. In beiden Fällen blieben die Geschädigten unverletzt.

Der Unbekannte spricht gemäss Aussagen gebrochen Deutsch, ist zirka 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1.65 bis 1.75 Meter gross und von fester Statur. Er hat eine helle Hautfarbe und schwarze kurze Haare und war zum Zeitpunkt der Geschehnisse dunkel gekleidet. Personen, die Angaben zur Täterschaft machen können oder in der Umgebung der genannten Orte verdächtige Beobachtungen gemacht habe, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

chh/pd

