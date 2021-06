Flüchtige gefasst – Mann beim Bollwerk zum Geld abheben gezwungen und beraubt Am Donnerstagabend bedrohten zwei Männer in der Berner Innenstadt einen Mann und zwangen ihn zum Geld abheben an einem Bankomaten.

In der Dämmerung wurde am Donnerstagabend ein Mann von zwei unbekannten Männern überfallen (Archivbild). Foto: Adrian Moser

Mitten in der Berner Innenstadt wird um ca. 21.20 Uhr, als es noch nicht einmal ganz dunkel ist, ein Mann von zwei unbekannten Männern angesprochen und anschliessend bedroht, er soll sein Bargeld herausrücken. Danach begleiten die beiden mutmasslichen Täter ihr Opfer zum Geldautomaten und zwingen es, Bargeld heraus zu lassen.

Diese Szene hat sich laut einem Communiqué der Kantosnpolizei Bern am Bollwerk in Bern am Donnerstagabend abgespielt. Abschliessend seien die Männer mit der Beute in unbekannte Richtung geflüchtet, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Weit gekommen sind sie aber nicht . Eine verdächtige Person konnte kurz darauf in der Nähe des Hauptbahnhofs und die andere im Hauptbahnhof angehalten werden. Weitere Ermittlungen sind im Gang. Die beiden mutmasslichen Täter werden sich vor der Justiz zu verantworten haben. Das Opfer blieb unverletzt.

sih/pkb

