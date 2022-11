Unfall in Gurzelen – Mann bei Unfall schwer verletzt In der Nacht auf Donnerstag kam es zwischen Burgistein und Wattenwil zu einem schweren Selbstunfall. Die Strasse war stundenlang gesperrt.

Am Donnerstagabend teilte die Kantonspolizei mit, dass bereits in der Nacht auf Donnerstag in Gurzelen kurz vor Mitternacht ein Autolenker bei einem Selbstunfall schwer verletzt wurde. Die Meldung, dass ein Auto verunfallt sei, ging um 23.30 ein.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Autolenker von Burgistein-Station her unterwegs in Richtung Wattenwil. Einige Hundert Meter vor der Mühlematt kam das Auto in einer Rechtskurve aus noch zu klärenden Gründen rechts von der Strasse ab und prallte in einen Baum, wie die Polizei schreibt.

Strasse stundenlang gesperrt

Der Lenker wurde dabei schwer verletzt und musste durch Angehörige der Feuerwehr Thun aus dem Auto geborgen werden. Nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort durch ein Ambulanzteam, wurde er mit einem Helikopter der Rega in ein Spital geflogen.

Für die Unfall- und Bergungsarbeiten musste die Strasse mehrere Stunden gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern stand ebenfalls die Feuerwehr Uetendorf im Einsatz. Der Unfall werde untersucht, teilt die Polizei mit.

pd

