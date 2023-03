Umstände des Unfalls unklar – Mann bei Tauchgang im Thunersee ums Leben gekommen Nachdem zwei Taucher sich am Freitagabend aus unklaren Gründen aus den Augen verloren hatten, konnte ein 31-Jähriger nur noch tot geborgen werden.

Ein 31-jähriger Mann ist am Freitagabend bei einem Tauchgang am Thunersee ums Leben gekommen. Die Hintergründe sind unklar, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.

Ihren Angaben zufolge handelt es sich um einen Schweizer aus dem Kanton Bern. Er befand sich mit einem Begleiter auf einem Tauchgang im Guntenbad (Gemeinde Sigriswil). Die beiden Männer verloren sich aus noch zu klärendem Grund aus den Augen. Die Suche des Begleiters nach seinem Kollegen verlief erfolglos.

Spezialisten der Seepolizei konnten den Taucher schliesslich lokalisieren, aber nur noch tot bergen. Zur Betreuung des Begleiters wurde das Care Team des Kantons Bern aufgeboten. Die Polizei leitete Ermittlungen zum Unfall und dessen Umständen ein.

SDA/nfe

