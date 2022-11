Mutmasslicher Täter verhaftet – Mann bei Streit vor Bar in Uster erstochen Bei einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen starb ein 28-Jähriger an seinen Verletzungen. Der mutmassliche Täter konnte verhaftet werden.

Der mutmassliche Täter von Uster hat von der Polizei verhaftet werden können. Foto: Gaetan Bally (Keystone/Symbolbild)

Ein 28-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen bei einem Streit vor einer Bar in Uster seinen gleichaltrigen Kontrahenten erstochen. Dritte konnten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Er ist in Haft.

Zu der tödlichen Auseinandersetzung kam es kurz vor 3 Uhr früh. Wie die Kantonspolizei mitteilte, zückte der Tatverdächtige dabei unvermittelt eine Stichwaffe und verletzte das Opfer schwer. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmassnahmen starb der Niedergestochene noch vor Ort. Bei Opfer und mutmasslichem Täter handelt es sich um Schweizer.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität geführt.

Gemeinsam mit der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Uster, eine Patrouille der Stadtpolizei Uster, das Institut für Rechtsmedizin Zürich IRM, das Forensische Institut Zürich FOR sowie das Care-Team der Kantonspolizei Zürich im Einsatz.

SDA/fal

