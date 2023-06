Mutmasslicher Messerstecher in Haft – Mann bei Streit schwer verletzt Am Freitagabend ist es in der Stadt Thun zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein Mann wurde dabei mit einer Stichwaffe schwer verletzt.

Das Kleist-Inseli mit dem Denkmal für den namengebenden Dichter Heinrich von Kleist. Foto: BOM

Die Kantonspolizei Bern wurde am Freitag um 22.35 Uhr wegen einer Auseinandersetzung mit einer verletzten Person in Thun, am Othmar-Schoeck-Weg auf der Kleistinseli, alarmiert. Vor Ort fanden die sofort ausgerückten Einsatzkräfte einen schwer verletzten Mann vor. Der 19-Jährige wurde von einem Ambulanzteam erstversorgt und ins Spital gebracht.

Ersten Informationen zufolge war es kurz zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen. Im Rahmen dieser war der 19-Jährige mit einer Stichwaffe verletzt worden. Mehrere Personen, die sich am Ort der Auseinandersetzung befanden, wurden von der Kantonspolizei Bern kontrolliert. Ein mutmasslicher Täter konnte angehalten und zur Abklärung auf einen Polizeiposten gebracht werden, heisst es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Der 30-jährige Mann befindet sich derzeit in vorläufiger Festnahme. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland wurden Ermittlungen aufgenommen.

