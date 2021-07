An der Neubrückstrasse in Bern – Mann bei Streit lebensgefährlich verletzt

In der Nacht auf Sonntag ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Bern schwer verletzt worden. Er wurde in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital gebracht

Am Sonntag ging kurz nach 3.45 Uhr bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass bei der Neubrückstrasse in Bern ein Mann verletzt worden sei und stark blute. Mehrere Patrouillen rückten aus und leisteten dem Verletzten erste Hilfe, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Ein Ambulanzteam brachte den Mann in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital.

Der Streit soll sich Angaben zufolge zwischen dem Opfer und einer weiteren männlichen Person kurz vor 3.45 Uhr bei der Neubrückstrasse ereignet haben.

Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen aufgenommen, in deren Zuge auch verschiedene Personen befragt wurden. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Personen, welche Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei zu melden.

pd/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.