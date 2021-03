Polizei sucht Zeugen – Mann bei Streit in Biel niedergestochen Am Sonntagmorgen musste in Biel ein 35-Jähriger mit einer schweren Stichverletzung ins Spital gebracht werden. Ermittlungen laufen.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4.40 Uhr sind beim alten Fussballstadion Gurzelen in Biel zwei Männer von zwei Unbekannten angesprochen worden. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern habe sich ein Streit entwickelt, in dessen Folge ein 35-jähriger Mann mit einem Messer niedergestochen wurde. Sein Begleiter blieb unverletzt.

Eine Polizeipatrouille fand Opfer und Begleiter im Bereich des Parkplatzes an der General-Dufour-Strasse. Der Verletzte wurde mit einer Ambulanz ins Spital gefahren. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und folgende Täterbeschreibung veröffentlicht:

Die zwei Unbekannten seien ungefähr 18 bis 20 Jahre alt gewesen und sprechen französisch. Beide Männer sollen dunkle Daunenjacken getragen haben. Einer sei etwa 1.90 Meter gross, dunkelhäutig und von stattlicher Statur. Der andere sei etwa 1.80 Meter gross, hellhäutig und habe schwarzes, mittellanges Haar. Die beiden seien nach der Tat in Richtung Bözingen geflüchtet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 032 324 85 31 entgegen.

mb