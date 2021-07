Polizei sucht Zeugen – Mann bei Streit in Bern niedergestochen Freitagnacht wurde in der Nähe der Kleinen Schanze ein stark blutender Mann mit Stichwunde gefunden. Er befindet sich im Spital, sein Zustand ist stabil.

Am Freitag kurz vor Mitternacht sind im Bereich der Europapromenade in Bern zwei Männer in einen Streit geraten. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde einer der beiden mit einer Stichwaffe schwer verletzt.

Polizisten leisteten dem stark blutenden Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Mit einer Ambulanz wurde er anschliessend ins Spital gefahren. Sein Zustand ist gemäss aktuellem Kenntnisstand stabil.

Der mutmassliche Täter war vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht. Wer Angaben zum Streit machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

mb

