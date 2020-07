Polizei sucht Zeugen – Mann bei Streit auf der «Schütz» niedergestochen Am Sonntag vor einer Woche sind bei der Schützenmatte in Bern zwei Männer aneinandergeraten. Einer der Beteiligten erlitt eine Stichverletzung.

Am Sonntag, dem 28. Juni, haben gegen 8 Uhr morgens zwei Männer im Bereich der Schützenmatte in Bern einen Streit angefangen, in dessen Verlauf einer der beiden mutmasslich mit einem Messer verletzt wurde und ins Spital gefahren werden musste. Das Opfer mit der Stichwunde konnte das Spital in der Zwischenzeit wieder verlassen.

Den zweiten Mann hatte die Polizei im Verlauf des Sonntagmorgens beim Bahnhof Bern anhalten. Weil die beiden Streithähne unterschiedliche Aussagen zum Hergang machen, sucht die Kantonspolizei Bern nun Zeugen. Es sei davon auszugehen, dass Drittpersonen die beiden Streitenden hätten trennen wollen. Wer die Auseinandersetzung unter der Eisenbahnbrücke beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 031 638 81 11 zu melden.

( mb / pd )