Polizei sucht Zeugen – Mann bei Streit an der Hand verletzt In der Bieler Innenstadt sind in der Nacht auf Dienstag mehrere Personen aneinander geraten. Die Polizei hat insgesamt sieben mutmasslich Beteiligte festgenommen.

In der Nacht auf Dienstag sind in Biel anscheinend mehrere Personen aneinander geraten. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde sie kurz nach 23.50 Uhr wegen eines Streits in der Innenstadt alarmiert. Im Bereich des Kreisels Murtenstrasse/Güterstrasse trafen sie auf einen am Boden liegenden Mann, der an der Hand verletzt war. Er musste ins Spital.

Insgesamt sieben Personen haben die Einsatzkräfte für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Der Streit soll sich an verschiedenen Örtlichkeiten abgetragen haben. Im Zuge der Ermittlungen erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung: Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31 zu melden.

