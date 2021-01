Drei Skifahrer mitgerissen – Mann bei Lawinenunglück in Gstaad verstorben Am Sonntag sind in Gstaad drei Personen von einer Lawine mitgerissen worden. Einer konnte erst nach längerer Suche gefunden werden – er erlag im Spital seinen Verletzungen.

Panorama von Gstaad mit Wasserngrat, Wispile und Egli. Foto: Archiv

Am Sonntag kurz nach 15.10 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass in Gstaad drei Skifahrer in eine Lawine geraten seien. Gemäss aktuellen Erkenntnissen waren die drei Männer ausserhalb der markierten Pisten von Wasserngrat in Richtung Lauenen unterwegs, als sich die Lawine löste und die Skifahrer mitriss.

Wie die Kapo mitteilt, gelang es einem der Männer, sich selbständig aus den Schneemassen zu befreien. Er konnte auch einen seiner verschütteten Begleiter befreien und alarmierte die Rettungskräfte. Der dritte Skifahrer wurde zu diesem Zeitpunkt im Lawinenkegel vermisst.

Nach schwieriger Suche, bei der auch ein Helikopter zum Einsatz kam, konnte der Vermisste schliesslich geborgen und in kritischem Zustand ins Spital gebracht werden. Dort verstarb er allerdings kurze Zeit später.

Zur Identität des Verstorbenen liegen konkrete Hinweise vor, die formelle Identifikation steht jedoch noch aus. Die beiden anderen Männer im Alter von 20 und 22 Jahren wurden für weitere medizinische Untersuchungen ebenfalls ins Spital gebracht.

Für die Suche wurden über ein Dutzend Mitglieder der Alpinen Rettung Schweiz, unter anderem auch mit Lawinensuchhunden, aufgeboten. Weiter standen Mitarbeitende von Air-Glaciers und der Rega sowie mehrere Ambulanzteams im Einsatz. Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei Bern untersuchen die Umstände des Lawinenunglücks.

mb