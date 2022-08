Strasse zwei Stunden gesperrt – Mann bei Frontalkollision im Berner Jura schwer verletzt Zwischen St-Imier und Savagnières sind am Dienstag zwei Autos zusammen­gestossen. Ein Lenker wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Beim Zusammenstoss zweier Autos ist am Dienstagabend in Les Pontins in der Gemeinde St-Imier ein Mann schwer verletzt worden. Ein Helikopter flog ihn ins Spital.

Der Unfall ereignete sich kurz vor zehn Uhr abends, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Ein Automobilist war von St-Imier her Richtung Savagnières unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort stiess er frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Dessen Lenker wurde schwer verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Für die Unfallarbeiten musste die Strasse rund zwei Stunden lang gesperrt werden.

SDA/mb

