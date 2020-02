Unglück in Steffisburg – Plötzlich stand der Mitarbeiter in Flammen Bei einem Feuer im Lagerraum der Bauunternehmung Messerli verletzte sich ein Mitarbeiter am Freitagmorgen schwer. Er wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Gabriel Berger

Das Gebäude der Bauunternehmung, wo sich das Unglück am Freitagmorgen ereignete, befindet sich an der Thunstrasse. Foto: Gabriel Berger

Die Meldung ging am Freitagmorgen um 7.15 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein. Demnach kam es im Werkhof der Bauunternehmung Messerli an der Thunstrasse in Steffisburg zu einer Explosion, bei der sich eine Person verletzte.