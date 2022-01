Er muss die Schweiz verlassen – Mann begrapschte 15-Jährige

Thuner Fall vor Obergericht – Er hat eine Minderjährige begrapscht – jetzt muss er die Schweiz verlassen Ein Mann aus Costa Rica, der im Oberland lebt, hat eine Minderjährige geküsst, begrapscht und bedrängt. Dafür wird ihm nun die Quittung präsentiert. Er muss die Schweiz verlassen. Roger Probst

Der Mann muss die Schweiz verlassen und zurück in sein Heimatland Costa Rica reisen. Foto: Moritz Hager

Nein, das hatte er sich wahrlich anders vorgestellt. Geplant war ein netter Einkaufsbummel mit seiner schwangeren Verlobten in der Thuner Innenstadt, es endete jedoch für ihn in einem Desaster. So landete er im Gefängnis und später vor Gericht. Der happige Vorwurf: sexuelle Handlungen mit Kindern. Wie konnte es nur so weit kommen?

Begonnen hatte alles harmlos. Während sich seine Partnerin bei der Schlichtungsbehörde um einen Mietstreit kümmerte, schlug sich der heute knapp 29-jährige Mann aus Costa Rica mit einigen Dosen Bier und einem Joint die Zeit tot. Nach der Rückkehr seiner Partnerin suchte er die Toilette in einem Fast-Food-Restaurant auf.