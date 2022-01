Vorfall in der Berner Länggasse – Mann bedroht zweimal Frauen mit Messer Ein Unbekannter versuchte am Mittwochabend, mit einem vorgehaltenen Messer von zwei Frauen Geld zu rauben. Er blieb erfolglos.

Der Mann bedrohte die Frauen mit einem Messer. (Symbolbild) Foto: Getty Images/iStockphoto

Ein etwa 18- bis 20-jähriger Mann soll am Mittwochabend in Bern zwei Fällen eine Frau mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Dies schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die Vorfälle hätten sich im Länggasse-Quartier abgespielt. So habe der Mann um etwa 22.40 Uhr eine Frau von der Bushaltestelle Länggasse bis in eine Liegenschaft an der Freiestrasse verfolgt. Als sie das Haus betreten habe, sei ihr der Mann gefolgt und habe sie mit einem Messer bedroht und Geld verlangt. Die Frau habe sich schliesslich in eine Wohnung flüchten können.

Etwas später wurde eine weitere Frau, ebenfalls in der Nähe der Bushaltestelle Länggasse bedroht. Sie wehrte sich und konnte unverletzt flüchten. Die Polizei vermute einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen, schreibt sie.

Obwohl nach den Vorfällen mehrere Patrouillen nach dem Mann suchte, konnte sie ihn nicht finden. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den beiden Angriffen und bittet allfällige Zeugen um Mithilfe.

zec/pd

