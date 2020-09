Zwischen Bern und Interlaken – Mann bedroht Frauen im ICE mit Messer Ein Mann bedrohte am Donnerstag zwei Frauen im Zug von Bern nach Interlaken mit einem Messer. Der Täter konnte in Thun angehalten werden.

Zwischenfall im Zug von Bern nach Interlaken. (Symbolbild) Foto: Raphael Moser

Am Donnerstag kam es im ICE von Bern nach Thun zu einem Zwischenfall. Ein Mann bedrohte zwei Frauen mit einem Messer, wie die Kantonspolizei mitteilt. Aktuellen Erkenntnissen zufolge sassen die beiden Frauen in einem Zugabteil, als auf Höhe Münsingen ein Mann an ihnen vorbeiging, sie ansprach und in der Folge mit einem Messer bedrohte.

Kurz darauf liess er von ihnen ab und entfernte sich. Verletzt wurde dabei niemand. Der Mann konnte am Bahnhof Thun angehalten werden. Er leistete keine Gegenwehr, wie die Polizei weiter schreibt. Für weitere Abklärungen wurde der mutmassliche Täter auf eine Polizeiwache gebracht.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Vorfall im ICE 61 Richtung Interlaken (Abfahrt um 6.34 Uhr ab Bern, Ankunft in Thun um 6.52 Uhr) machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 031 638 81 11 zu melden.

tag/pd