Auf der Berner Schützenmatte – Mann ausgeraubt und leicht verletzt Ein Mann ist in Bern in der Nacht auf Montag von vier Unbekannten ausgeraubt worden. Er wurde dabei leicht verletzt.

Bei der Berner Schützenmatte wurde in der Nacht auf Montag ein Mann ausgeraubt Foto: Keystone (Archiv)

Am Montag gegen 1.30 Uhr wurde der Berner Kantonspolizei in Bern ein Raub auf der Schützenmatte gemeldet. Der Mann sei von der Täterschaft zu Boden geworfen und ausgeraubt worden. Er wurde leicht verletzt, benötigte aber keine unmittelbare medizinische Betreuung, wie es im Communiqué heisst. Die Unbekannten seien mit Bargeld in Richtung Lorrainebrücke geflohen. Die Kantonspolizei sucht Personen, die den Vorfall beobachteten.

SDA

