Für tot erklärt – Mann aus dem Berner Jura findet in der Zeitung seine eigene Todesanzeige Am Morgen die Zeitung aufschlagen und seine eigene Todesanzeige entdecken. Was wie ein schlechter Scherz klingt, ist Nikita Tardent aus Tavannes letzte Woche wirklich passiert. Emile Perrin , Lukas Hafner (BT)

Nikita Tardent mit der Printausgabe der Zeitung, in welcher seine Todesanzeige erschienen ist. Foto: RJB

Die Geschichte von Nikita Tardent, dessen Tod am Donnerstagabend durch eine Todesanzeige auf der Website der Zeitung «Quotidien jurassien» und am Freitag in der Printausgabe vermeldet wurde, hätte so nie passieren dürfen. Denn Tardent ist quicklebendig. Vorweg muss erwähnt werden, dass die Todesanzeige auch im «Journal du Jura» erschienen wäre, wenn nicht ein Mitarbeiter den Betroffenen kennen würde und die Publikation verhindert hätte.