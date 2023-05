Polizei geht von Unfall aus – Mann auf Bernexpo-Gelände tot aufgefunden Am Freitagmorgen ist in Bern ein Mann leblos aufgefunden worden. Erste Erkenntnisse deuten auf ein Unfallgeschehen hin.

Auf dem Bernexpo-Gelände ist am Freitagmorgen ein Mann leblos aufgefunden worden. Das teilt die Berner Kantonspolizei am Samstag mit. Der Mann sei an der Mingerstrasse unterhalb einer Rampe, die zu einer Zivilschutzanlage führt, gefunden worden.

Gemäss ersten Erkenntnissen steht ein Unfallgeschehen im Vordergrund. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände und die Todesursache zu klären.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 32-jährigen Schweizer, der im Kanton Bern wohnhaft war.

pd/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.