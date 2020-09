Beim Orpundplatz in Biel – Mann attackiert Taxifahrer mit Messer Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen einen Taxifahrer in Biel mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Angeblich wollte der Mann nach Grenchen. So hielt der Unbekannte am Sonntagmotgen an der Zentralstrasse in Biel ein Taxi an und steig ein. Nach einer verbalen Auseinandersetzung stoppte der Taxichauffeur jedoch beim Orpundplatz. Noch im Taxi griff der Unbekannte den Fahrer tätlich an. Die beiden Männer steigen aus, um ihren Streit fortzuführen und der unbekannte Mann attackierte den Taxichauffeur erneut und verletzte ihn mit einem Messer an der Hand. Daraufhin entfernte sich der mutmassliche Täter zu Fuss via Geyisriedweg in Richtung Narzissenweg. Das Opfer wurde verletzt mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Aussagen zufolge handelt es sich beim mutmasslichen Täter um einen dunkelhäutigen Mann im Alter von rund 22 Jahren. Er ist zirka 165 cm gross und hatte seine dunklen Haare zu einem Dutt gebunden.

Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland konnte der Täter nicht identifiziert werden. Die Kantonspolizei Bern sucht daher Zeugen, die den Angriff beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Täterschaft geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 32 324 85 31 zu melden.

