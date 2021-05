Auftritt am Eurovision Song Contest – Manizha ist alles, was man in Putins Russland nicht sein sollte Ihr Stück sei eine Ode an die russischen Frauen, sagt die 29-jährige Musikerin. Und eine Kriegserklärung an all die Traditionalisten, die unter Wladimir Putin gross und stark geworden sind. Zita Affentranger

Ihrem bunten Korsett entstiegen: Manizha hat sich mit «Russian Woman» in Rotterdam für das Finale qualifiziert. Foto: Sander Koning (EPA)

Stolz trägt sie nach ihrer Qualifikation zum Finale des Eurovision Song Contest die russische Flagge um die Schultern. «Ich liebe Russland!», ruft sie aus. Dennoch hat man den Eindruck, dass Manizha nicht aus Russland kommt, sondern von einem anderen Stern. Zu Beginn ihres Liedes steckt sie noch in einem überdimensionalen russischen Kleid, einer bunten Mischung aus Matrjoschka und Volkstracht. Doch schon nach den ersten Takten befreit sie sich aus diesem Korsett und tritt in einem knallroten Overall auf die Bühne. In Gelb und in russischen Lettern steht der Titel des Stücks auf ihrem Rücken: «Russian Woman.»