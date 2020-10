Wahlen Münchenbuchsee – Manfred Waibel bleibt Gemeindepräsident Der amtierende Gemeindepräsident Manfred Waibel (SVP) hat keinen Gegenkandidaten und ist in stiller Wahl im Amt bestätigt worden. Hans Ulrich Schaad

Manfred Waibel wurde still in seinem Amt bestätigt. Foto: Beat Mathys

Die Gemeinderatswahlen in Münchenbuchsee von Ende November versprechen Spannung. Wegen neuer Koalitionen und Abwesenden sind Änderungen zu erwarten. Die SVP mit aktuell vier Sitzen in der Exekutive zieht ohne Listenverbindung in den Wahlkampf. Die BDP tritt erst gar nicht mehr an, und die FDP hat sich mit der EVP verbunden. Als drittes Bündnis buhlen SP und GFL um die Gunst der Wählenden.

Eine Entscheidung ist aber bereits gefallen. Manfred Waibel (SVP) bleibt vollamtlicher Gemeindepräsident von Münchenbuchsee. Mangels Gegenkandidat hat der Gemeinderat den 54-Jährigen in stiller Wahl in seinem Amt bestätigt. Waibel bleibt auf der SVP-Liste für den Gemeinderat, obwohl seine stille Wiederwahl unabhängig vom Resultat Ende November erfolgt ist. Sein Sitz wird aber dem Parteienproporz angerechnet.