Delegierte der Berner SVP wählen – Manfred Bühler ist neuer Parteichef der Berner SVP Die kantonalen SVP-Delegierten wählten am Dienstagabend in Belp den 42-Jährigen alt Nationalrat aus dem Berner Jura zum neuen Parteipräsidenten. Er folgt auf Werner Salzmann. Stefan von Bergen

Der abtretende SVP-Kantonalpräsident Werner Salzmann gratuliert im Gasthof «Kreuz» in Belp seinem eben gewählten Nachfolger Manfred Bühler (rechts). Foto: Adrian Moser

Der neue Präsident der grössten Berner Kantonalpartei heisst Manfred Bühler. Die ausserordentliche Delegiertenversammlung der Berner SVP entschied sich am Dienstagabend für den alt Nationalrat und Juristen aus Cortébert im Berner Jura. Im Gasthof «Kreuz» in Belp kürten ihn die Delegierten mit 211 Stimmen im ersten Wahlgang. Der 42-jährige Bühler löst an der Parteispitze dem amtierenden Ständerat Werner Salzmann ab, der der kantonalen SVP seit 2012 vorstand.

Der grosse Aaresaal im Belper «Kreuz» platzte an der ersten Live-Delegiertenversammlung der SVP seit der Corona-Pandemie aus allen Nähten. 160 hatten sich angemeldet, 376 Delegierte waren gekommen. Dicht an dicht sass die SVP-Grossfamilie beisammen. Die meisten ohne Schutzmaske – obwohl die Tragepflicht per Beamer eingeblendet wurde und Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg mit Maske im Saals sass.