Euphorisierte Azzurri – Italien läuft das Herz über «Demoliert» und «annulliert»: wie die Italiener auf den Sieg gegen die Schweiz schauen – und ein bisschen darüber hinaus. Mittlerweile spielen sie wie eine Vereinsmannschaft. Oliver Meiler

Wird gefeiert wie ein Popstar: Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini elektrisiert sein Land. Foto: Riccardo Antimiani (AP Photo)

Den Italienern bereitet es gerade viel Mühe, die Füsse auf dem Boden zu behalten. Sie versuchen es ja, reden dabei die geschlagenen Gegner kleiner, als die wirklich sind – für eine eventuelle Ausnüchterung. Doch der Drang zur Euphorie ist so mächtig, dass er am Ende alle Vorsicht wegwischt, und wer kann es ihnen verdenken? Zweimal 3:0, gegen die Türkei und die Schweiz, ein Turnierstart wie im Traum. Italiens Nationalmannschaft ist jetzt seit 29 Spielen in Folge ungeschlagen, seit zehn Spielen hat sie kein Gegentor mehr zugelassen, da kann einem das Herz schon mal überlaufen.