Peter Brawand tritt ab – «Manchmal sagten Menschen Danke» Nach 27 Jahren als Präsident der Friedhofkommission Gsteig-Interlaken und 24 Jahren als Gemeindepräsident von Gündlischwand gibt Peter Brawand die beiden Ämter ab. Anne-Marie Günter

Peter Brawand vor dem Rain, an dem er einst mit seiner Grossmutter am Heuen war. Foto: Anne-Marie Günter

1957 fand in der Kirche Gsteig eine besondere Taufe statt: Die Familie Brawand war wegen einer Erkrankung der Mutter aus Brasilien nach Gsteigwiler zurückgekehrt und liess nicht nur ihr an Weihnachten 1956 geborenes Kind, sondern auch die drei älteren Geschwister taufen, darunter den achtjährigen Peter.

Ich bin ins kalte Wasser gesprungen.» Peter Brawand zu seinem Amt als Gemeinderat

Jahre später steht dieser Peter oft auf dem Friedhof hinter der Kirche, denn er ist seit 1993 Präsident der Friedhofkommission. Kein kirchliches Amt: Die Friedhöfe sind Gemeindeaufgabe. Brawand, der bei der Jungfraubahn am Eigergletscher Mechaniker lernte, Lokführer war, der Liebe wegen ins Unterland zog und sich schliesslich mit Landwirtschaftsmaschinen in Gündlischwand selbstständig machte, wurde 1992 in den Gemeinderat gewählt. Er stimmte zu, in der Friedhofkommission mitzuarbeiten.