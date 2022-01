Monika Schärer verlässt SRF - «Manchmal hätte ich mir schon klarere Visionen gewünscht»

Es war ein längerer Prozess. Ich habe schon immer gedacht, dass ich nicht mein ganzes Leben bei einer einzigen Firma verbringen möchte. Und nun hat sich das so weit verdichtet, dass ich Ende Juni tatsächlich gehen werde.

Wie sehr hat das mit den aktuellen Umstrukturierungen zu tun?

Natürlich ist vieles im Umbruch, nicht nur bei SRF, bei allen Medien. Und Leute aus meiner Generation betrifft das schon sehr. Ich habe eine coole Zeit erwischt, in der man von neuen Sendungen, neuen Formaten, neuen Möglichkeiten sprach. Jetzt sind andere Dinge gefragt als damals, man muss anders mit Ressourcen umgehen und andere Kanäle bespielen. Wenn man wie ich in den 50ern ist, überlegt man sich natürlich, ob man bei dieser Transformation noch mitmachen will.