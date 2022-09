Sind Sie erschrocken darüber, was Sie in Langnau vorgefunden haben?

Die Mannschaft war die letzten zwei Jahre am Stolpern. Ich wusste also, dass ich hier nicht alles im optimalen Zustand vorfinden würde. Bauchweh machen mir die verletzten Spieler. In den Testspielen war es oft schwierig, das Matchblatt vollzukriegen, wir mussten mit mehreren Junioren antreten. Deshalb sind wir noch nicht so kompetitiv, wie ich es mir erhofft hatte.