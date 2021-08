Afghanen in Bern – «Manchmal bekomme ich erst nach Stunden ein Lebenszeichen» Hamid Mohammadi und Yasir Sharifi leben beide in Bern. In Gedanken sind sie aber ganz woanders – bei ihren Familien, die sich in Kabul vor den Taliban verstecken müssen. Quentin Schlapbach

Hamid Mohammadi (l.) wohnt in Bern, Yasir Sharifi in Köniz. Beide sind 29 Jahre alt. Fotos: Nicole Philipp/ Adrian Moser

Es sind dramatische Szenen, die sich in Kabul und anderen afghanischen Städten in den letzten Stunden ereigneten. Die Taliban haben das Land innert weniger Tage komplett eingenommen. Millionen von Afghaninnen und Afghanen versuchen seither verzweifelt, das Land zu verlassen.

Ohnmächtig verfolgen die beiden Exil-Afghanen Hamid Mohammadi und Yasir Sharifi das Geschehen in ihrem Heimatland. Beide bangen sie um das Wohlergehen ihrer Familien. Hamid Mohammadi ist 2016 in die Schweiz geflohen. Er ist 25 Jahre alt und arbeitet heute in der Buchhaltung des Berner Inselspitals. Yasir Sharifi ist 2015 in die Schweiz geflohen. Er ist 29 Jahre alt und ist in seinem letzten Lehrjahr als Kaminfeger.