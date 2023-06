City gewinnt die Champions League – Manchester zittert sich gegen Inter zum Triumph Der grosse Favorit ist mit Pep Guardiola dank eines 1:0 gegen Inter Mailand endlich am Ziel, aber dafür hat er viel Widerstand überwinden müssen. Der Schweizer Manuel Akanji überzeugt. Thomas Schifferle

So sehen Sieger aus: Manchester City holt sich zum ersten Mal den Titel in der Königsklasse. Foto: Keystone

Sie bibbern und bangen. Sie gehen auf dem Zahnfleisch. Und als in Istanbul fast schon Mitternacht ist, sind sie erlöst: Die Favoriten von Manchester City gewinnen den Final der Champions League gegen Inter Mailand 1:0.

Selten können sie an diesem Abend spielerisch glänzen, sie können es nicht, weil ihr Gegner kämpferisch eine überragende Leistung bietet. Schliesslich ist es das Tor von Rodri in der 68. Minute, das diesen grossen Kampf entscheidet. City hat den Titel, den Pep Guardiola seit sieben Jahren so sehr gewollt hat, und der Trainer hat schon sein zweites Triple nach 2009 mit Barcelona.

Inter mag der Aussenseiter sein, aber es ist ein Aussenseiter mit grossem Herz. Guardiola ist davon nicht überrascht. Er hat vor Wochen gesagt, ein Final gegen eine italienische Mannschaft sei kein Geschenk. Seine Spieler bekommen von der ersten Minute an zu spüren, wovon ihr Vordenker redete. Die Mailänder zeigen weder Ehrfurcht noch Angst, nein, sie machen sogleich klar, dass sie einen Plan haben, um ihrem vermeintlich übermächtigen Gegner zu trotzen.

Und ihr Plan umfasst sehr viel Disziplin, sehr viel Laufbereitschaft, sehr viel Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, sehr viel Biss und Hartnäckigkeit in den Zweikämpfen, angefangen schon bei den Stürmern Dzeko und Martinez. Simone Inzaghi hat in der Vorbereitung ganze Arbeit geleistet.

Die offensive Durchschlagskraft fehlt

Sie machen auf ihre Art deutlich, dass es auch gegen City möglich ist, zu bestehen. Das ist nicht zwingend schön, aber es ist wirkungsvoll. Das eigene Tor gerät bis zur Pause nur zweimal wirklich in Gefahr. Was fehlt, ist die offensive Durchschlagskraft. Von den Schwerarbeitern Dzeko und Martinez ist kaum etwas Kreatives zu sehen.

Der Favorit aus England findet nicht zum Schwung seiner guten Tage. Das liegt zum einen am Gegner, ja, allerdings liegt es auch an ihm selbst. Er macht einen Eindruck, als sei er vom Moment überwältigt, endlich die Champions League für den Verein aus dem himmelblauen Osten Manchesters zu gewinnen, als spüre er zu viel Druck, um nach den Titeln in der Premier League und dem FA-Cup das Triple zu vervollständigen.

Zwei gute Momente hat er, zuerst durch Bernardo Silva, dann durch Erling Haaland. Der Portugiese verzieht knapp, das ist in der 6. Minute. Der Norweger setzt seine brachiale Kraft ein, um nach einem Pass von De Bruyne zum Abschluss zu kommen, aus sechs Metern scheitert er an Goalie Onana. Das ist es, was bis zur Pause an Gefahr von den Engländern ausgeht.

De Bruynes Déjà-vu der unerfreulichen Art

Was bei City vielmehr auffällt, ist die Schludrigkeit, die Torhüter Ederson mehrmals im Umgang mit dem Ball zeigt. Das sind die Fehler, die sich Rodri wiederholt leistet, er, der sonst für Fehlerlosigkeit steht. Gündogan findet nie zur Dominanz, die er diese Saison so oft gezeigt hat, Grealish wird so hartnäckig bearbeitet wie Haaland, und De Bruyne hat ein Déjà-vu der unerfreulichen Art, als er nach einer guten halben Stunde den Platz verlassen muss. Schon im verlorenen Final vor zwei Jahren gegen Chelsea schied er verletzt aus.

Die Statistik spricht für City: deutlich mehr Ballbesitz, deutlich mehr Pässe. Bloss ist das ein Muster ohne Wert, weil eine Statistik keine Tore schiesst. Und doch gibt es die Erlösung für City in der 68. Minute. Es ist der Moment, der das Spiel entscheiden wird.

City ist noch immer nicht mit der gewohnten Leichtigkeit unterwegs, aber es sucht weiter einen Weg durch die italienische Defensive. Es unternimmt viel, angetrieben vom Willen, den grossen Pokal zu gewinnen. Viel gelingt nicht, Haaland ist weiter bestens kontrolliert von Acerbi. Auf einmal findet Manuel Akanji, der Schweizer Nationalspieler, ein wenig Raum vor, er spielt den Ball in die Tiefe zu Bernardo Silva. Dessen Rückpass wird leicht abgefälscht, das reicht, um Rodri freie Schussbahn zu verschaffen, und der Spanier schlenzt den Ball vom Strafraumrand aus in die rechte Ecke.

Rodri schiesst Manchester City mit dem 1:0 ins Glück. Video: 3+

Gut 20 Minuten bleiben Inter zur Reaktion. Und diese Minuten sind so intensiv wie die 70 zuvor – auf dem Platz natürlich wie eben auch in den Coachingzonen, wo Inzaghi seine Meter abspult wie Guardiola auch. Dimarco kommt zufällig an den Ball, lupft ihn mit dem Kopf über Ederson und sieht, wie er von der Latte abprallt. Er setzt nach und kommt nochmals zum Abschluss, diesmal bleibt er an Lukaku hängen, seinem Teamkollegen.

Lukaku prüft Ederson, Foden, für De Bruyne eingewechselt, vergibt das 2:0, weil Onana glänzend reagiert. Inter kämpft leidenschaftlich weiter, City hält dagegen und zittert. Guardiola schaut von aussen mit ängstlichem Blick zu. Vier Meter vor dem City-Tor kommt Lukaku zum Abschluss, vier Meter als Offerte, seine Mannschaft in die Verlängerung zu retten. Gosens hat ihm den Ball aufgelegt. Doch Lukaku bringt es fertig, aus dieser kurzen Distanz Ederson ans Schienbein zu köpfeln.

Das ist in der 88. Minute. Und als die 96. Minute läuft, braucht es nochmals Edersons Reflex. Der Goalie wehrt auf der Torlinie den Kopfball von Gosens ab. Ausgerechnet er, der seine Arbeit so nachlässig angefangen hat.

