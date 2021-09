Young Boys – Manchester United - YB sucht in Überzahl den Ausgleich – Fassnacht verpasst das 1:1

12' Die Trikot-Frage

Ich bin mir noch nicht so sicher, was die Triktos der Mancunians betrifft. Irgendwie erinnern mich diese feinen Striche an den kaputten Bildschirm, den mein neuer Laptop kurz nach Kauf aufwies. Eine teure und ärgerliche Sache. Der Ausdruck teuer passt zumindest zu Manchester United. Ärgern können die Engländer die Young Boys bislang aber noch nicht so richtig.