Hitparade der besten Teams – Manchester City kann eine ganze Generation prägen Real, Bayern, Milan oder Barça – immer wieder haben Ausnahmemannschaften den Fussball geprägt. Wie schlagen sich Pep Guardiola und der unglaubliche Erling Haaland im Vergleich? Thomas Schifferle David Wiederkehr

Der spektakulärste Stürmer der Gegenwart: Erling Haaland, der 22-jährige Norweger von Manchester City. Foto: Getty Images

Was für eine Wucht. Was für eine Bilanz. Was für eine Mannschaft.