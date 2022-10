Bericht aus dem Klassenzimmer – «Manche Schüler sind regelrecht verwildert» Unkonzentrierte Kids, schöngeistige Konzepte und «Anschisskultur»: Sandro Trunz (45) erzählt von seinem Knochenjob als Lehrer einer 3. Sekundarschule.

Nadja Pastega

«Chillen ist die Hauptbeschäftigung dieser Generation»: Sandro Trunz. Foto: Marco Zanoni (Lunax)

«Ich bin Gymnasiallehrer und unterrichte derzeit an einer Sekundarschule in Biel. Als ich hier anfing, bin ich auf die Welt gekommen. Es herrschten irgendwie chaotische Zustände. Meine Klasse hatte in den letzten zwei Jahren mehr als sechs Lehrerwechsel erlebt. Manche Schüler sind regelrecht verwildert. Von Kolleginnen und Kollegen höre ich, dass es derzeit unüblich viele Problemfälle gibt – eine Folge des Lehrermangels und des Corona-bedingten Ausfalls von Lektionen.