Kundenberater von Parship packt aus – «Manche schreiben ‹Ich bin gerade verlassen worden›» Singles, die sich wundern, warum sie beim Online-Dating keinen Erfolg haben, oder unsicher sind, weil sie nie Sex hatten – ein Telefon-Coach verrät die Stolperfallen bei der Partnersuche. Denise Jeitziner

Die grosse Liebe in Griffnähe: Online-Dating ist gerade in Pandemiezeiten beliebt. Aber nicht immer einfach. Dann hilft der Kundendienst. Foto: Getty Images

«Manchmal rufen Leute an, die enttäuscht sind, dass sie immer noch single sind, und fragen mich, was sie verbessern könnten. Wenn ich mir dann deren Profil anschaue, ist in 95 Prozent der Fälle offensichtlich, warum es nicht klappt mit der Liebe. Es gibt Leute, die schreiben einfach alles rein, was sicher nicht in ein Dating-Profil gehört. ‹Ich bin gerade verlassen worden› oder ‹Meine letzte Beziehung war ganz furchtbar›.

Markus Ernst – der Dating-Coach Infos einblenden Seit 2007 ist der Diplompsychologe Markus Ernst (51) als Coach bei der Online-Dating-Plattform Parship tätig. An zwei Abenden pro Woche berät er telefonisch Singles aus der Schweiz sowie aus Deutschland und Österreich. (red)