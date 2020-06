Serie «Oberländer im Ausland» – «Manche arbeiten vom Bett aus, weil sie keinen Tisch haben» Silvan Rüegsegger lebt zurzeit in Tokio. Die Pandemie habe nicht nur, aber auch die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt, berichtet er. Nik Sarbach

Normalerweise stehen die Menschen hier praktisch Schulter an Schulter: Wegen Corona halten die Pendlerinnen und Pendler in der Tokioter

U-Bahn grösseren Abstand. Foto: PD

Ganz so hatte sich Silvan Rüegsegger seine Zeit in Tokio nicht vorgestellt. Fast zwei Monate lang setzte der 31-Jährige im Frühling kaum einen Fuss vor seine Wohnung im Shinjuku-Bezirk: Um die Ausbreitung von Covid-19 zu bremsen, waren die Menschen auch in Japan angehalten, ihre Häuser so wenig wie möglich zu verlassen. Daran hielt sich auch der gebürtige Frutiger, der im Herbst 2018 ein dreijähriges Mandat bei EY (Ernst & Young) Japan angetreten hat.