Leserreaktionen – «Manch ein Stimmbürger wird sich betrogen fühlen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Gegenvorschlag der Konzernverantwortungsinitiative.

Der versprochene Gegenvorschlag sei verwässert, schreibt ein Leser. Foto: KEYSTONE

Zu «Was Cassis und Keller-Sutter nicht sagen»

Hierzu gibt es festzuhalten, dass die EU vieles könnte! Entscheidend ist aber, was sie macht, sprich umsetzt. Es gilt, alle Szenarien aufzulisten, wenn man einen fundierten und nachhaltigen Entscheid treffen will. Wilde Spekulationen verbreiten meistens nur Angst und Schrecken, vergeuden kostbare Zeit und lassen die Politiker schlecht aussehen. Zweitens ist die EU an einem guten Verhältnis mit der Schweiz genauso interessiert, wie umgekehrt. Sie hat drittens mit den Oststaaten genug Ärger am Hals. Der Bundesrat ist beim Staat angestellt und in der Schweiz sind die Steuerzahler und Wähler der Staat. Es ist an der Zeit, die wichtigen Fakten auf den Tisch zu legen. «Frisierte Berichte» interessieren den Bürger mit gesundem Menschenverstand eher weniger. Von der EU dürfen wir uns auf keinen Fall erpressen lassen, weil wir uns so «unterwürfig» zeigen, was eine Verhandlung auf Augenhöhe verhindert. Auch in der Politik ist der Weg der Kompromisse der Nachhaltigste. Mark Gasche, Kirchberg

Zu «Keller-Sutter schockiert die Konzernkritiker»

Dass Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) sich weiterhin gegen die Konzernverantwortungsinitiative (KVI) engagiert, verwundert mich nicht: In für Mitglieder des Bundesrates unüblicher Weise hat sie sich bei der Abstimmung durch einen äusserst aktiven Kampf gegen die KVI hervorgetan und so den Gegnern zum Ständemehr gegen die KVI verholfen, obwohl die Mehrheit der aktiven Stimmbürger die Initiative angenommen hat. Dass die Bundesrätin nun auch noch den versprochenen Gegenvorschlag so verwässert, dass wohl jede Firma mit Hilfe einer der nun vorgesehenen Ausnahmen die Vorschriften umgehen kann, weckt die Frage, ob die Bundesrätin gegenüber Konzernen nicht doch willfährig ist. Jedenfalls wird sich manch ein Stimmbürger betrogen fühlen, der die Initiative abgelehnt hat im Vertrauen auf einen vernünftigen Gegenvorschlag! Müssen jetzt wieder Gerichte wegen unkorrekter Umsetzung entscheiden? Walter Stucki, Hünibach

