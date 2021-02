Parallelen von Pest und Corona – «Man will die eigene Ratlosigkeit nicht zugeben» In Krisenzeiten neigten Politikerinnen und Politiker zu Aktionismus, sagt der Freiburger Historiker Volker Reinhardt. Mirjam Comtesse

Volker Reinhardt in seinem Büro an der Uni Freiburg. Er sagt: «Nach der Pest wurden die Menschen eher konservativer, suchten wieder Halt und Geborgenheit.» Bild: Stefan Anderegg

Herr Reinhardt, was können wir aus der Pest-Epidemie für die aktuelle Zeit lernen? Volker Reinhardt: Wir können Optimismus daraus ziehen. Corona ist zwar gefährlich, doch bei der ersten grossen Pestwelle ab dem Jahr 1347 starben viel mehr Menschen – um die 25 bis 30 Prozent der damaligen Europäerinnen und Europäer. Das ist ein Schicksalsschlag, den wir uns gar nicht mehr vorstellen können.

Zur Person Infos einblenden Volker Reinhardt (66) ist Professor für Geschichte an der Universität Freiburg. Er gehört international zu den führenden Italien-Historikern.

Wie geht eine Gesellschaft mit einer solchen Bedrohung idealerweise um? Auch in solchen Situationen sollte man sich um nüchterne Abwägung bemühen und soweit möglich solidarisch sein. Es gibt Pestberichte von Eltern, die ihre erkrankten Kinder verliessen – und umgekehrt. Das ist erschreckend. Andere Menschen zeigten sich mutig und selbstlos. Eine Lehre aus der Pest ist auch, dass man die Meinungen der Experten zwar ernst nehmen, aber gleichzeitig kritisch bewerten sollte. Damals war ja die vorherrschende Expertenmeinung, dass die Pest eine Gottesstrafe sei aufgrund einer ungünstigen Konjunktur der Planeten, die giftige Luft auf die Erde schicke.

Verständlicherweise verloren die Leute ihr Vertrauen in die Ärzte. Droht uns Ähnliches? Ich will mir kein Urteil anmassen für die heutige Zeit. Erst in etwa zehn Jahren wird es möglich sein, alle Massnahmen richtig zu beurteilen. Im 14. Jahrhundert war die Kritik an den Ärzten so gross, weil ihre Empfehlungen offensichtlich überhaupt nicht halfen. Eine Ausnahme war allerdings Mailand.

Was machte Mailand anders? Dort war Luchino Visconti Alleinherrscher. Er isolierte die Stadt, unterband den Warenverkehr und liess drei infizierte Familien einmauern. Ob sie überlebt haben, weiss man nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Jedenfalls konnte Visconti mit seinem radikalen Vorgehen Mailand pestfrei halten, wofür er weitherum bewundert wurde.

Das klingt nicht unbedingt nachahmenswert, obwohl wir heute ebenfalls darüber diskutieren, ob China es besser macht als demokratische Staaten. Ich will keinesfalls eine Lobeshymne auf den starken Mann anstimmen. Aber Sie müssen sich vorstellen: 60 Kilometer südlich von Mailand, in Piacenza, starb die Hälfte der Bevölkerung. Auch Venedig war stark betroffen. Dort zögerte die regierende Schicht reicher Kaufleute so lange, den Handelsverkehr mit pestverseuchten Gebieten einzustellen, bis es zu spät war. Der Frust der Bevölkerung führte später sogar zu einem Staatsstreich, der allerdings scheiterte. Sie sehen: Das politische Modell Mailands schien durchaus attraktiv im Vergleich.

Wie versuchten die einzelnen Menschen, sich zu schützen? Die Klugen und Vermögenden zogen sich in ihre Villen zurück oder in ein Refugium. Papst Clemens VI. ging sogar so weit, gar niemanden mehr zu empfangen.

Soziale Isolation – das, was wir heute ebenfalls machen. Ja, aber der Unterschied ist, dass es damals keine Impfung gab, keine fortgeschrittene Medizin. Man wusste nicht einmal, wie die Ansteckung mit der Pest erfolgt. Erst seit dem späten 19. Jahrhundert ist klar, dass die Flöhe von Ratten die Menschen ansteckten, die von China nach Europa gekommen waren. Flucht lag deshalb im 14. Jahrhundert nahe als Schutzmassnahme, vor allem für die Adligen, die es sich leisten konnten.

Die Reichen konnten sich retten, die Unterschichten litten. Genau. Die Armen lebten damals unter Slumbedingungen verglichen mit heute. Sie konnten sich viel weniger schützen. Aber auch Reiche und Mächtige starben. Der Tod war im 14. Jahrhundert allgemein viel präsenter. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei weit unter 30 Jahren. Jedes zweite Kind starb in den ersten Jahren nach der Geburt. Hinzu kam, dass der Pesttod anonym war, einen würdigen Abschied gab es nicht. In Berichten ist von Leichenbergen auf den Strassen die Rede, die später in Massengräbern verscharrt wurden.

Nach 1353 flackerte in den Unterschichten ein neues Selbstbewusstsein auf. Könnte das jetzt bei bestimmten Berufsständen ebenfalls passieren, zum Beispiel bei den Krankenpflegern und Kita-Mitarbeitern? Das lässt sich kaum vergleichen. Nach der Pestepidemie fehlte es an Arbeitskräften, weil besonders viele der arbeitenden Schicht gestorben waren. So konnten die Überlebenden höhere Löhne verlangen und Bauern wegen der vielen verwaisten Höfe bessere Pachtbedingungen aushandeln. Das war eine simple Frage von Angebot und Nachfrage.

Die Einwohner Londons fliehen im Jahr 1665 vor der Pest. (Holzschnitt) Bild: Keystone

In der aktuellen Pandemie werden Sündenböcke gesucht, Leute denunziert – wie war das zu Pest-Zeiten? Verschwörungstheorien waren vor allem in Deutschland verbreitet. Viele unterstellten den Juden, sie hätten die Pest eingeschleppt. Zwar stellte sich Papst Clemens VI. dagegen und erklärte, die Pest wüte auch dort, wo keine Juden lebten, und Juden stürben ebenfalls an der Seuche. Doch das nützte nichts.

Was geschah? In deutschen Städten ähneln sich die Abläufe: Man wusste, die Pest kommt näher, fürchtete sich und hoffte, man könne Gott noch gnädig stimmen. So kam es zu schrecklichen Pogromen gegen Jüdinnen und Juden. In Italien gab es das nicht.

Warum? Weil die politisch Verantwortlichen nicht mitspielten und weil die Verhältnisse stabiler waren.

In Ihrem Buch schreiben Sie vom «Aktionismus» der politischen Akteure, um die Krankheit in den Griff zu kriegen. Hat dieser etwas gebracht? Nein, gar nichts. Teilweise verschlimmerten die Anordnungen sogar die Situation. Zum Beispiel wurden Bittprozessionen durchgeführt, um Reue zu zeigen, was natürlich zu neuen Ansteckungen führte. Aber man wollte damals wie heute die eigene Ratlosigkeit nicht zugeben. Ich glaube, die allermeisten Menschen ertragen es nur schwer, gar nichts zu tun in schwierigen Situationen.

Eine weitere Parallele zu heute: Manche schürten Ängste. Wie sah das genau aus? Damals wusste man nicht, ob das Sterben irgendwann wieder aufhört. Es waren vor allem Geistliche, die von den Kanzeln herunter den Weltuntergang predigten. Dazu kamen die Humanisten, die sich profilieren wollten mit ihren effektvollen Berichten zur Pest in perfektem Latein. Einer davon war Giovanni Boccaccio, der in seinem «Decamerone» die Pestepidemie in Florenz schildert. Man kann belegen, dass er zur fraglichen Zeit gar nicht dort war. Es lohnte sich allerdings für ihn, auf das Thema Pest zu setzen – immerhin landete er einen Weltbestseller.

Pestkranke werden behandelt. Die Ärzte halten sich die Nase zu. (Kupferstich 1774). Bild: Keystone

Wie hat sich die Welt danach verändert? Wurden die Leute religiöser oder haben sie das Leben nach dem Massensterben umso mehr genossen? Es gibt Berichte von beiden Phänomenen: hemmungslosem Hedonismus und In-sich-Kehren. Ich glaube, insgesamt hat die Pest nicht viel verändert. Die Menschen wurden eher konservativer, suchten wieder Halt und Geborgenheit. So wird es wahrscheinlich auch bei uns sein. Falls die Corona-Pandemie in den nächsten Monaten eingedämmt wird, wird sie wohl in 10 bis 15 Jahren einfach eine Geschichte sein, die man seinen Kindern oder Grosskindern erzählt.

Trotzdem schreiben Sie von einem «schleichenden Wandel» nach der Pest, der bestehende Bewegungen verstärkt habe. Könnte heute zum Beispiel die Klimabewegung profitieren? Ich gehe nicht von einschneidenden Veränderungen aus.

Weil wir Menschen nun mal so sind, wie wir sind? Das haben Sie jetzt gesagt! Obwohl ich mir sehr wünschen würde, dass die Klimabewegung Aufwind erhielte. Dagegen spricht jedoch die zunehmende Verschuldung der Volkswirtschaften wegen der Lockdowns. Wenn das Geld knapper wird, geht der Umweltschutz schnell vergessen. Die kommenden Generationen werden an dieser Schuldenlast zusätzlich zu tragen haben.

