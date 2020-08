Umstrittene Kabarettistin Lisa Eckhart – «Man tut meinem Werk grosse Gewalt an» Ihr wird vorgeworfen, ihre Texte seien rassistisch und antisemitisch. Im Interview nimmt die Österreicherin Lisa Eckhart Stellung – und legt dar, warum sie ihr Romandebüt als wichtige feministische Gegenstimme versteht. Andreas Tobler

Reizfigur für die einen, eine Heldin für andere: Die 27-jährige Österreicherin Lisa Eckhart polarisiert. Foto: Paula Winkler

Keine andere Künstlerin ist zurzeit so umstritten wie die 27-jährige Österreicherin Lisa Eckhart. Im Mai wurden Antisemitismusvorwürfe gegen sie erhoben, weil sie in einer Kabarettnummer zu #MeToo die jüdischen Wurzeln von Sexualstraftätern wie Harvey Weinstein, Roman Polanski und Woody Allen thematisierte. Kürzlich wurde sie mit ihrem ersten Roman von einem öffentlichen Literaturwettbewerb in Hamburg ausgeladen, nachdem der Veranstalter befürchtete, der Anlass könnte von Linksextremen gesprengt werden. Nach einem Hin und Her verzichtete Eckhart auf einen Auftritt in Hamburg. Seither gibt es eine grosse Debatte: Ist Eckhart eine Reaktionärin, die den Rechten zuarbeitet, oder Opfer der sogenannten Cancel Culture, mit der unliebsame Stimmen mundtot gemacht werden sollen?