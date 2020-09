US-Open-Final – Man spricht Deutsch in New York Schwerarbeiter Dominic Thiem oder das launische Genie Alexander Zverev? Den ungleichen Freunden aus Österreich und Deutschland bietet sich im Final eine grosse Chance. Simon Graf

Entschlossen in den Final gestürmt: Dominic Thiem. Foto: Keystone

Als Rafael Nadal am French Open 2009 am Pfingstsonntag völlig überraschend vom schwedischen Hünen Robin Söderling gestürzt wurde, wusste Roger Federer: Jetzt oder nie! Viermal nacheinander war er zuvor am Bois de Boulogne an seinem Rivalen abgeprallt.