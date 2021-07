Leserreaktionen – «Man muss nicht EU-feindlich sein, um bilaterale Verträge kritisch zu sehen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU.

Gemäss einer Leserin schadet sich die Europäische Union (EU) mit ihrem Verhalten selbst. Foto: Keystone (Archivbild)

Zu «Patientinnen sind nicht mehr geschützt vor fehlerhaften Medizinprodukten»

Die Schweiz hat offenbar nach dem Verzicht auf das Rahmenabkommen keinen Zugriff mehr auf EU-Sicherheitsdaten. Dies hat Auswirkungen auf den Import wie auch auf den Export von Medizinprodukten. Sollte dies tatsächlich so sein, wie im Artikel geschildert, dann könnte es für Patientinnen und Patienten, welche sich in der Schweiz behandeln lassen müssen, schwierig werden. Eine Behandlung jenseits der Grenze? Vielleicht möglich. Vielleicht auch nicht. Operateure, Operateurinnen und das Pflegepersonal aus dem Ausland befinden sich ja zum Teil in unserem Land. EU-Befürwortende und EU-Gegnerinnen und -Gegner sollten ihre eigene Profilierung mal vergessen und gelegentlich an den Rest der Bevölkerung denken. Hans Peter Burkhardt, Langenthal

Man muss nicht EU-feindlich sein, um die bilateralen Verträge kritisch zu sehen. Wenn die EU nicht fähig ist, mit ihren Vertragspartnern auf Augenhöhe umzugehen, und nur noch die Freude am Steckerziehen und am Blockieren von Schutzmaskenlieferungen in die Schweiz bleibt, dann schadet sie sich selbst. Noch nie hat die Schweizer Börse so hohe Umsätze erzielt wie nach der EU-Aberkennung der Börsenäquivalenz, indem die Schweiz einfach den Spiess umgekehrt hat. Und so wird sich bestimmt auch eine Lösung für Medizinprodukte finden. Helen Weber, Brienz

Zu «Wenn Benzin an der Grenze teurer wird»

Die Brüsseler EU-Verwaltung entwickelt sich weiter in Richtung des traditionellen französischen Protektionismus, der kreativ unter verschiedenen Titeln implementiert wird. Das mit Tamtam angekündigte EU-Öko-Fitness-Programm widerspiegelt einen zunehmend planwirtschaftlichen Zentralismus ohne Rücksicht auf die grossen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Unterschiede der Mitglieder. Die Kosten wird die Bevölkerung zu spüren bekommen mit allen Folgen. CO 2 -Schutzzölle sollen die von den Kosten auch betroffene EU-Wirtschaft vor Konkurrenz schützen. Ein im Rückblick ebenso typisches Vorgehen wie das resultierende explosive Wachstum der Bürokratie. Gegenmassnahmen der Wirtschaftspartner könnten eine Negativspirale auslösen auch zum Nachteil der EU-Exportländer. Brüssel zeigt zunehmend sein wahres Gesicht, das in einiger Hinsicht an weltwirtschaftlich tragische Entwicklungen erinnert. Werner E. Wiedmer, Biel

Zu «‹Der See füllt sich wie eine Badewanne ohne Abfluss›»

Angesichts der Häufung solcher Ereignisse werden wir wohl ein zentrales Abfluss-Wasser-Management benötigen, welches landesweit und kantonsübergreifend von den Stauseen bis nach Basel vorausschauend betrieben wird. Onlinekommentar von Raphael Kolbin

Fehler gefunden?Jetzt melden.