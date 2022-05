Ihr Baby sind diese bifazialen Solaranlagen, hierbei treiben Sie selbst ein Projekt voran. Alpiq ist an einem anderen Projekt in Gondo, ebenfalls im Wallis, beteiligt. Was ist da geplant?

Ich bin aktivistischer Kleinaktionär der Alpiq-Tochter Energie Electrique du Simplon (EES), die in Gondo ein Pilotprojekt plant. Mein Projekt in Grengiols ist 70-mal grösser. Man kann auf fünf Quadratkilometern alpwirtschaftlich nicht nutzbarer Fläche gleich viel Strom produzieren wie das Kraftwerk Grande Dixence. Davon 55 Prozent im Winter. Und nur auf den Winterstrom kommt es an.