Sicherheit für Frauen – «Man muss es dem Täter so schwer wie möglich machen» Viele Frauen fürchten sich davor, abends allein unterwegs zu sein. Das darf nicht sein, sagt der Sicherheitsprofi – und gibt Tipps. Chris Winteler

Jede Frau kennt das beklemmende Gefühl, wenn sie bei Dunkelheit allein unterwegs ist. Foto: Plainpicture

Ob am einsamen Bahnhof, im dunklen Park, selbst auf dem vertrauten Heimweg, jede Frau kennt diese diffuse Angst: Das Herz pocht schneller, immer wieder der unauffällige Blick zurück – würde mich jemand hören, wenn ich schrie?

Dass Gewalt vor allem im häuslichen Umfeld geschieht, dass der Vergewaltiger kaum der fremde Mann, sondern meist ein Bekannter ist, weiss man inzwischen. Ändert jedoch nichts am Unbehagen, das die Frauen nachts begleitet. Wie oft sie in der Öffentlichkeit sexuellen Grenzüberschreitungen ausgesetzt sind, wie oft sie angemacht oder angefasst werden, ist nicht in Zahlen dokumentiert. Übergriffe werden nur selten gemeldet.