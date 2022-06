Campusprojekt in Signau – «Man muss auch einmal etwas wagen» Gemeindepräsident Arno Jutzi mag nicht auf bessere Zeiten warten. Er erklärt, warum die Gemeinde unbedingt ein neues Schulhaus brauche.

Susanne Graf

Der geplante Neubau füge sich gut in die Umgebung ein, findet Gemeindepräsident Arno Jutzi. Auf dem Modell des Dorfes Signau sticht er nicht gross ins Auge. Foto: Beat Mathys

Es ist noch nicht lange her, da wurden die Kinder von Signau in fünf verschiedenen Schulhäusern unterrichtet. Zwei sind inzwischen verkauft (Höhe und Häleschwand). In Betrieb sind nebst dem Dorfschulhaus noch die Standorte Mutten und Schüpbach. Im Dorf befindet sich ebenfalls die Sekundarschule, die auch von Schülerinnen und Schülern der Gemeinden Bowil, Eggiwil und Röthenbach besucht wird.