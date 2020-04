Was machen Sie am 1. Mai, Herr Levrat?

Ich werde an einer virtuellen Demonstration teilnehmen und die Gelegenheit nutzen, um all die schlecht bezahlten Beschäftigten zu würdigen, die in den letzten Wochen und Monaten Grosses geleistet haben: die Leute in der Pflege, in der Logistik, im Detailhandel. Systemrelevant, das hat diese Krise gezeigt, sind nicht die Banker an der Bahnhofstrasse, sondern der Pöstler und die Krankenschwester.