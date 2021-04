Interview mit Schweizer Impfchef – «Man könnte auch am Samstag impfen» Der oberste Impfchef der Schweiz, Christoph Berger sagt, dass die ganze Schweiz beim Impfen jetzt deutlich an Tempo zulegen müsse. In den Kantonen Genf und Waadt seien schon 50-Jährige an der Reihe. Barbara Reye

In Zukunft können Termine einfach nur noch nach Jahrgang vergeben werden. Foto: Raphael Moser

Herr Berger, die Schweiz hat ihre Impfstrategie stark vereinfacht, damit es schneller vorwärtsgeht. Sind die Sommerferien gerettet? Ich denke schon. Zumindest für die erste Impfung sollte es aufgehen, dass in der Schweiz bis Ende Juli alle impfwilligen Erwachsenen die erste Dosis bekommen haben. Wir erhalten von jetzt bis dahin insgesamt 8 Millionen mRNA-Impfdosen. Das ist richtig viel. Deshalb müssen wir auch schneller vorwärtsmachen. Es darf nicht mehr sein, dass wir wie nach Ostern plötzlich mehrere Tausend freie Impftermine hatten, weil ältere Personen sich einfach nicht gemeldet haben. Deshalb müssen wir in Zukunft viel flexibler sein und stattdessen anderen Menschen kurzfristig die Möglichkeit einer Impfung geben.

Also das Impftempo jetzt deutlich erhöhen. Ja, auf alle Fälle. Insbesondere auch um die Hospitalisationen in der dritten Welle möglichst abzuschwächen. Je mehr geimpft sind, umso besser ist es. Wie wir in England, Schottland und Israel gesehen haben, schützen die mRNA-Impfstoffe gut vor der bei uns derzeit dominanten britischen Mutation B.1.1.7. Mit einer ersten Impfdosis gibt es rund zwei Wochen nach der Spritze bei einer bisher noch nicht an Covid-19 erkrankten Person einen partiellen Schutz, der etwa zwei Drittel vom vollständigen Schutz beträgt. Wir wollen unbedingt verhindern, dass es erneut zu einer so hohen Belastung des Gesundheitssystems wie im Herbst kommen könnte.

Nachdem die sehr Alten, sehr Kranken mit hohem Risiko sowie das Gesundheitspersonal drankamen, wird neu nur noch abgestuft nach Alter eingeteilt. Warum erst jetzt? Zum einen haben wir nun viel mehr Impfstoff zur Verfügung. Zum anderen wissen wir jetzt, dass die gefährdeten Personen durch die Impfung gut geschützt sind und schwere Infektionen und Hospitalisationen extrem gut mit dem Alter korrelieren. Das macht die ganze Sache einfacher, da man kein ärztliches Attest mehr braucht, um etwa einer bestimmten Impfkategorie xy prioritär zugeordnet zu werden. Das Impfzentrum kann neu einfach auf den Jahrgang schauen. Und jeder weiss sein Alter. Das ist total easy und beschleunigt alles.

Impftempo fast verdoppelt Infos einblenden Vom 8. bis zum 14. April sind schweizweit innerhalb einer Woche 269’146 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag auf seiner Website veröffentlicht hat. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 38’449 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um 74 Prozent. Insgesamt wurden bis Mittwoch 1’966’485 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 732’812 Personen vollständig geimpft, das heisst 8,5 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten. Bei 500’861 Personen wurden bislang nur die Erstimpfung durchgeführt. Bereits an die Kantone ausgeliefert, aber noch nicht eingesetzt sind momentan 460’765 Impfdosen. Zudem sind noch 121’025 Impfdosen beim Bund gelagert. Lesen Sie dazu unsere Übersicht: Kann der Bundesrat sein Impfversprechen halten? Der Chef des US-Pharmakonzerns Pfizer, Albert Bourla, rechnet damit, dass beim Biontech/Pfizer-Impfstoff eine dritte Immunisierung innerhalb von zwölf Monaten notwendig sein wird. Danach werde es jedes Jahr wieder eine Impfung brauchen, sagte Bourla dem US-Sender CNBC. Allerdings müsse das noch bestätigt werden. Der Firmenchef betonte, dass es extrem wichtig sei, die Zahl der Menschen, die sich mit dem Virus infizierten, so weit wie möglich zu reduzieren. (sda) Lesen Sie dazu: Alles, was Sie jetzt über die Impfung wissen müssen

Müssen die vergebenen Impftermine jetzt umgebucht werden? Nein, wir wollen keine riesige Terminumbuchungsaktion auslösen. Allerdings können die Kantone nach der Registrierung der Personen die Vergabe der Termine besser managen und deren Freigabe einfacher steuern. Das ist ein grosser Vorteil. Unser Ziel ist, möglichst wenige unbesetzte Termine zu haben.

Der Kanton Zürich hat immer noch eine der tiefsten Impfraten der Schweiz, liegt aber mit über 100’000 vollständig geimpften Personen im Vergleich zu anderen Kantonen deutlich an der Spitze. Eine ständige logistische Herausforderung? Das ist die grosse Challenge. Denn anders als der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat der Kanton Zürich nicht nur ein paar Altersheime, sondern insgesamt 400. Organisatorisch ist das sehr aufwendig. Ich hoffe, die Impfungen laufen jetzt überall in der Schweiz auf Hochtouren. Von mir aus könnte man auch am Samstag impfen. Die Leute warten darauf. Die Kantone Genf und Waadt beispielsweise sind bereits so weit, dass auch 50-Jährige schon an der Reihe sind.

Kann es nicht doch wieder Lieferengpässe geben? Die Pharmafirmen haben diese Mengen an Impfstoffen dem BAG zugesagt. Natürlich könnte es unter Umständen auch Verzögerungen geben. Die sind immer extrem mühsam. Wenn eine Charge etwa für den Kanton Zürich zwei Wochen zu spät kommt, müssten auf einmal vielleicht mehr als 10’000 Termine verschoben werden. Deshalb stellt sich die Frage, wo man wie viel Risiko eingehen kann. Es braucht Logistik-Expertisen und gute Modellierungen, um zum Beispiel abzuschätzen, wie gross der Anteil der Dosen sein soll, der für die zweite Impfung zurückgehalten werden soll.

Wer an Covid-19 bereits erkrankt ist, braucht jetzt statt zwei nur noch einen Piks. Muss man als Genesener nun das Ergebnis des damaligen PCR-Tests oder Antigenschnelltests hervorkramen, um es im Impfzentrum vorzuweisen? Das genaue Vorgehen müssen die Kantone bestimmen. Ich denke aber, dass für die Impfvergabe eine Selbstdeklaration okay ist. Vorgabe ist eine mit PCR- oder Antigentest bestätigte Covid-19-Erkrankung. Im Impfformular würde man dann lediglich festhalten, dass die zweite Impfung nicht mehr notwendig gewesen sei, da es sich um eine von Covid-19 genesene Person handelt. Dies müsste später auch im geplanten Impfpass stehen.

Was macht eine Familie, die in die Ferien fahren will, aber ihre Kinder keinen Covid-19-Impfpass haben? Wir müssen da einen Weg finden, da wir sie bisher aufgrund der fehlenden Daten und Zulassung nicht impfen können. Wir wissen noch nicht, wie die Impfstoffe bei ihnen wirken und wie wir die Jungen am besten schützen können. Doch die Studien laufen derzeit.

Was empfehlen Sie schwangeren Frauen? Gemäss der neuen Impfempfehlung können Schwangere mit einer Vorerkrankung in Absprache mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt sich ebenfalls impfen lassen. Dies muss aber individuell entschieden werden. Bisher werden Schwangere etwa gegen Keuchhusten, Influenza oder auch Tetanus geimpft. Das sind alles Totimpfstoffe, mit denen wir sehr gute Erfahrungen für die schwangere Frau und ihr Kind gemacht haben.

Christoph Berger Infos einblenden Er ist Leiter der Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene am Universitäts-Kinderspital Zürich und Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif). Foto: Keystone

Der Impfturbo läuft nun richtig an. Doch hört er nie mehr auf, weil es neue Mutationen gibt? Auch das können wir noch nicht sagen. Bisher haben wir in der Schweiz bereits 1,9 Millionen Dosen mRNA-Impfstoff gespritzt. Wie sich das Virus noch verändert, werden wir auch weltweit weiter beobachten müssen. Es kann sein, dass man vielleicht nach neun oder zwölf oder mehr Monaten eine Auffrischimpfung aufgrund besonders gefährlicher Mutanten benötigt. Die Hersteller sind dran, sich darauf vorzubereiten. Dazu braucht es dann kein neues Zulassungsverfahren mehr, sondern nur noch eine Anpassung. Denn es werden lediglich einzelne Bausteine auf dem mRNA-Strang ausgetauscht. Das lässt sich technisch relativ einfach realisieren.

Ab Montag gibt es die neuen Corona-Lockerungen. Was halten Sie davon? Es ist sehr mutig und riskant, was wir jetzt machen. Wir wissen nicht, wie die dritte Welle verlaufen wird. Doch man spürt auch den enormen Druck aus der Wirtschaft und von der Bevölkerung. Als Kinderarzt sehe ich auch die Seite der Jugendlichen. Ich kann es verstehen, wenn sie nicht mehr 100 Prozent online studieren wollen, die ganze Zeit mit dem Laptop auf dem Bett sitzen und die anderen Leute aus dem Semester gar nicht kennen. Besonders schwierig ist es für Jugendliche, die sonst schon angeschlagen sind und denen es vorher nicht gut ging. Man muss dies sehr ernst nehmen, da einige auch suizidgefährdet sind. Es ist auch hier erneut eine Risikoabwägung.

