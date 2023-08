Serie «Ein Tag im Leben» – «Man hat versucht, mich umzubringen» Der Künstler und Aktivist Laidlaw Peringanda (49) leitet ein Genozidmuseum in Namibia – und erhält regelmässig Morddrohungen. Michael Heger (Das Magazin)

Foto: Michael Heger

Wenn andere Leute schlafen, arbeite ich. Zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens bin ich online, forsche, knüpfe Kontakte. Das ist anstrengend. Doch tagsüber ist das Internet in Namibia teuer, nachts ist es gratis. Also habe ich beschlossen, in der Nacht zu arbeiten.