Katharina Pistor Infos einblenden

Die deutsche Rechtsprofessorin Katharina Pistor (57) lehrt an der Columbia-Universität in New York. Internationale Beachtung verdankt sie ihrem Buch «Der Code des Kapitals – Wie das Recht Reichtum und Ungleichheit schafft». Die deutsche Ausgabe ist im Suhrkamp-Verlag erschienen. Das Gespräch fand im Kontext einer Vorlesung an der Universität Zürich statt, die sie im Rahmen des Forschungsschwerpunkts «Equality of Opportunity» (www.urpp-equality.uzh.ch) gehalten hat. (mdm)