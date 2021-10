Erlebnisbericht vom Vulkanausbruch – «Man fühlt sich am Ursprung von allem» Der Biologe und Vulkanologe Peter Diethelm durfte am Cumbre Vieja auf La Palma in die Sperrzone gehen. Joachim Laukenmann

Der Ausbruch des Cumbre Vieja auf La Palma aus der Nähe gesehen. Foto: Peter Diethelm

Wie nah sind Sie an die Lava herangekommen? Ich konnte mich der Lava bis auf etwa einen Meter nähern. Es handelt sich um eine Brockenlava, die rund 1100 Grad heiss ist. Man muss aber den Kopf unten lassen. Sobald man den Kopf hebt, wird die Hitze unerträglich.

War das gefährlich? Die Gefahr von Personenschäden ist bei dieser Art von Lava sehr klein. Bis heute sind keine Verletzten zu beklagen, obwohl mehrere Hundert Häuser unter der Lava begraben wurden. Denn die Lavafront schreitet sehr langsam voran.

Blick aus einem zerstörten Haus auf die Lavaströme des Cumbre Vieja. Foto: Peter Diethelm

Riecht es nach Schwefel? Ja, man sieht das auch optisch, das sind so bläuliche Schwaden. Man ist froh, wenn man eine Gasmaske trägt.

Wurden Sie mit Asche beregnet? Die kommt in recht grossen Mengen runter. Wenn man sich an die Haare greift, fühlt sich das an, wie sandgestrahlt. Die Asche steckt in jeder Pore.

Peter Diethelm: Der passionierte Vulkanologe beliefert Forscher der ETH Zürich mit Gesteins- und Ascheproben zur Analyse. Foto: Bernhard Rossi

War es laut? Bei kaum einem anderen Vulkanausbruch habe ich solch einen Lärm erlebt. In der Nähe des Vulkans versteht man das eigene Wort nicht mehr. Auch zwei Kilometer entfernt, wo ich wohnte, hörte ich dieses Donnergeräusch Tag und Nacht. Das ist schwer erträglich. Die Vibrationen aufgrund der Explosionen lassen die Scheiben und Türen zittern. Ich konnte nie schlafen, ohne dass ich vorher bei allen Fenstern Tücher in die Ritzen reingepresst habe, damit das Vibrieren aufhört. Das zehrt an den Nerven der Leute.

Der Ausbruch des Cumbre Vieja ist eine eindrückliche Naturgewalt. Foto: Peter Diethelm

Schön war es trotzdem? Natürlich. Das Unangenehme wird überkompensiert durch das Spektakel, das man sieht. Ich kann mir nichts vorstellen auf diesem Planeten, was dem das Wasser reichen könnte. In diese Feuergarben zu schauen und in dieses Meer von zähflüssiger Lava, das sind Eindrücke, die sind jedes Mal überwältigend. Man fühlt sich unbeschreiblich klein in Anbetracht dieser Naturgewalt. Man fühlt sich am Ursprung von allem.

Lava bedroht Gemeinde La Laguna Infos einblenden Die Lavaströme auf La Palma bedrohen die Gemeinde La Laguna. Die bis 1270 Grad heisse Masse sei dem Ortskern am Mittwoch auf ihrem Weg zum Meer sehr nahe gekommen, berichteten der staatliche Fernsehsender RTVE und andere Medien nachmittags unter Berufung auf die zuständigen Behörden der spanischen Insel vor der Westküste Afrikas. Die etwa 1650 Bewohner La Lagunas waren aber nicht in Gefahr, denn sie waren bereits vorige Woche aus ihren Häusern vorsichtshalber evakuiert worden. Die Lava könnte allerdings je nach weiterem Verlauf neben Hunderten von Häusern auch eine alte Kirche und die Schule der Gemeinde zerstören, wie der Chef des Notfall-Komitees Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, vor Journalisten erklärte. Es gebe noch Grund zur Hoffnung, dass die Lava südlich von La Laguna am Ortskern vorbei fliessen werde, sagte er. Eine Tankstelle und ein Supermarkt ausserhalb des Ortes seien von der Lava erfasst worden. Das ist auch auf Videoaufnahmen zu sehen, die das Vulkanologische Institut der Kanaren auf Twitter veröffentlicht hat. Seit der Vulkan am Gebirgszug Cumbre Vieja im Süden La Palmas vor über einem Monat, am 19. September, erstmals nach 50 Jahren wieder aktiv wurde, hat die Lava nach amtlichen Angaben schon mehr als 1950 Gebäude zerstört. Am Mittwoch waren bereits mehr als 800 Hektar von einer meterdicken Lavaschicht bedeckt. Diese Fläche entspricht mehr als 1100 Fussballfeldern. Rund 7000 Bewohner mussten seit Ausbruch des Vulkans in Sicherheit gebracht werden. (SDA)

