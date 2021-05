Schwimm-EM Budapest – Mamié mit Schweizer Rekord zu EM-Silber Lisa Mamié gewinnt an der Schwimm-EM sensationell Silber über 200 m Brust. Und dies mit neuem Schweizer Rekord. Monica Schneider

Lisa Mamié zeigt eine ganz starke Leistung in Budapest. Foto: Patrick B. Krämer (Keystone)

Von Medaillen hat sie nicht geredet, aber geträumt – und jetzt hat Lisa Mamié sich ihren Traum erfüllt: Die Zürcherin von den Limmat Sharks gewinnt an der EM in Budapest über 200 m Brust sensationell die Silbermedaille. Die Zürcherin verblüfft im Final erneut: In 2:22,05 verbessert sie ihren einen Tag zuvor erzielten Schweizer Rekord nochmals um 1,1 Sekunden – insgesamt senkt sie die Bestmarke um unwirklich scheinende 2,22 Sekunden.

Mamié ist eine der wenigen Athletinnen, die im Corona-Jahr 2020 Fortschritte gemacht haben – ihre Kraftwerte hat sie verbessert ohne dabei das Wassergefühl zu verlieren. Auf die britische Siegerin Molly Renshaw verlor sie 71 Hundertstel – dies dürfte ihr angesichts ihres grossen Triumphes aber egal sein. Zumal sie mit Julia Efimowa auch die russische Titelverteidigerin hinter sich liess.

Djakovic mit ansprechendem Resultat

Gleich nach ihr startete der erst 18-jährige Antonio Djakovic zum Final über 200 m Crawl und wurde in 1:46,10 guter Sechster. Erneut schwamm er eine Bestzeit, vom Rekord Dominik Meichtrys aus dem Jahr 2008 trennen ihn nur noch drei Zehntel.

