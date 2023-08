Kontaktabbruch in der Familie – «Mama, ich will dich nicht mehr sehen» In Bern trifft sich regelmässig eine Selbsthilfegruppe für verlassene Eltern. Für viele ist die Frage zentral: War ich wirklich so schlimm? Jessica King

Gewissen Eltern bleiben nur noch die Erinnerungen an die Kinder. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Beim letzten Treffen ihrer Selbsthilfegruppe hat Simona Haller (Name geändert) eine Frage in die Runde geworfen. «Wie oft denkt ihr an sie? An die Kinder, zu denen ihr keinen Kontakt mehr habt?»